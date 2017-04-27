Aydın Esen
Dahi müzisyen Aydın Esen, "Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları" üzerine yapacagı söyleşiile Akbank Sanat'ta izleyecisiyle buluşuyor.
Dahi müzisyen Aydın Esen, "Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları" üzerine yapacagı söyleşi
ile Akbank Sanat'ta izleyecisiyle buluşuyor.
Söyleşi
"Bir müziğin ritmini yakalamak öğrenilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Dansın zamanlaması, başarılı bir dansçının uygulama yoluyla ögrenmesi gereken kritik bir beceridir. Zamanlama özellikle toplu olarak yapılan danslarda çok önemlidir. Bazı hareketler birlikte müziğin tam aynı anda harekete geçmesi ile olur."
Konser
Piyano: Aydın Esen
*Aydın Esen söyleşisi ve konseri, one by one gösterisi kapsamında gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Akbank Sanat
Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim
Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Aydın Esen
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır