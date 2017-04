Dahi müzisyen Aydın Esen, "Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları" üzerine yapacagı söyleşi



ile Akbank Sanat'ta izleyecisiyle buluşuyor.



Söyleşi



"Bir müziğin ritmini yakalamak öğrenilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Dansın zamanlaması, başarılı bir dansçının uygulama yoluyla ögrenmesi gereken kritik bir beceridir. Zamanlama özellikle toplu olarak yapılan danslarda çok önemlidir. Bazı hareketler birlikte müziğin tam aynı anda harekete geçmesi ile olur."



Konser



Piyano: Aydın Esen



*Aydın Esen söyleşisi ve konseri, one by one gösterisi kapsamında gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00



