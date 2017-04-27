Aydın Esen

Dahi müzisyen Aydın Esen, "Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları" üzerine yapacagı söyleşiile Akbank Sanat'ta izleyecisiyle buluşuyor.

Aydın Esen

Dahi müzisyen Aydın Esen, "Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları" üzerine yapacagı söyleşi

ile Akbank Sanat'ta izleyecisiyle buluşuyor.

Söyleşi

"Bir müziğin ritmini yakalamak öğrenilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Dansın zamanlaması, başarılı bir dansçının uygulama yoluyla ögrenmesi gereken kritik bir beceridir. Zamanlama özellikle toplu olarak yapılan danslarda çok önemlidir. Bazı hareketler birlikte müziğin tam aynı anda harekete geçmesi ile olur."

Konser

Piyano: Aydın Esen

*Aydın Esen söyleşisi ve konseri, one by one gösterisi kapsamında gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Aydın Esen

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Enerjisi, İstiklal Caddesi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Enerji, Taksım