Aydın'da Su Ürünleri Kooperatiflerinden "Birlik" Çağrısı

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği toplantısı, Didim'de yapıldı.



Didim Su Ürünleri kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu, bölge birlik toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Didim ve çevresindeki kooperatiflerin "birlik" çatısı altında olması ve balıkçıların sorunlarının ele alınması için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.



Aydın İl Tarım Müdürü Fuat Fikret Aktaş da Aydın'da Su Ürünleri Merkez Birliği kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Zaman geçirmeden bir an önce bu birlik kurulmalı, bu birlik size fayda sağlayacak. En kısa sürede çalışmalara başlamalısınız. Bu çerçevede bakanlığımız bünyesinde Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz bulunuyor. Bu çerçevede ziraat odaları da bu işe destek olacaktır" dedi.



Toplantıya, Su Ürünleri Kooperatifleri Ankara Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Didim İlçe Tarım Müdürü Halis Yaşar, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir de katıldı.