Aydın Belediyeden Vatandaşa 'C' Vitamini Takviyesi

Belediyeden vatandaşa 'C' vitamini takviyesi



AYDIN'ın Söke Belediyesi, geçen yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı narenciye dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Hayırsever vatandaşlar aracılığıyla temin edilen 15 ton portakal ve mandalina, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.



Söke Belediyesi, hayırsever vatandaşlar aracılığıyla temin edilen 15 ton portakal ve mandalinayı ev ev dolaşarak, 3 ya da 4'er kiloluk poşetler içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Yaklaşık 5 bin haneyle buluşacak 'C' vitamini deposu portakal ve mandalinaların toplanması ve paketlenmesi de Söke Belediyesi ekiplerince yapıldı.



Hayırsever vatandaşlarla yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü olduklarını belirten Söke Belediyesi saha ekipleri koordinatörü Mehmet Ünsal Bakar, "Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın talimatıyla geçen yıl başlatılan vatandaşa portakal ve mandalina dağıtımı bu yılda devam ediyor. Üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirildiği bu dağıtımlarla yoksul kesimin evlerine C vitamini giriyor. Söke Belediyesi sosyal belediyecilik ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini veriyor" dedi.