Aydemir Oyunu Karayazı'da Kullandı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cenabı Hakk referandumu ülkemiz için mübarek kılsın’ dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cenabı Hakk referandum u ülkemiz için mübarek kılsın' dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Anayasa Değişikliği Referandumu için oyunu Karayazı'nın Bayraktar Beldesinde kullandı. 'Mertliğin zirve ilçesi Karayazı'nın Bayraktar mahallesinde oyumuzu kullandık. Cenab-ı Hakk, mübarek kılsın.' diyen Milletvekili Aydemir, Oy kullanma işlemi sonrasında belde sakinlerinin konuğu oldu. Bayraktar sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Aydemir, daha sonra Karayazı ilçesine geçerek oy kullanma merkezlerini ziyaret etti. - ERZURUM