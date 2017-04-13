Avrupa Parlamentosu Eski Milletvekili Ceyhun: "Avrupalılara Demokrasi Dersi Veriyoruz"
Avrupa Parlamentosu 4’üncü ve 5’inci Dönem Milletvekili Ozan Ceyhun, “Eğer Avrupa’da hala insan hakları özgürlüğü ve inanç hakları özgürlüğü varsa bunlara dört dörtlük sahip çıkan bizleriz ve şuan Avrupalılara demokrasi dersi veriyoruz’’ dedi.
Avrupa Parlamentosu 4'üncü ve 5'inci Dönem Milletvekili Ozan Ceyhun, "Eğer Avrupa'da hala insan hakları özgürlüğü ve inanç hakları özgürlüğü varsa bunlara dört dörtlük sahip çıkan bizleriz ve şuan Avrupalılara demokrasi dersi veriyoruz" dedi.
Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Avrupa'da En Çok Konuşulan Ülke Niçin Türkiye" isimli söyleşi programın konuğu Avrupa Parlamentosu 4'üncü ve 5'inci Dönem Milletvekili Ozan Ceyhun oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen programda, Ozan Ceyhun Avrupa Birliği Ülkelerinde son aylarda özellikle referandum a yönelik olarak Türkiye'ye karşı artan tepkileri anlattı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu başta olmak üzere programa çok sayıda vatandaş katıldı.
"AB ülkeleri hayır oyu çıkacağına gerçekten inanıyorlar"
Referandum'un Avrupa'daki etkisinden bahseden Ceyhun, "Eğer 16 Nisan günü Türkiye'de referandum oylamasından hayır sonucu çıkarsa o zaman Türkiye'yi durdurabileceklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın tılsımını bozabileceklerini ve bu sayede tekrar eski Türkiye'ye dönebileceklerine inanıyorlar. Avrupa, referandum dan hayır oyu çıkacağına özellikle AB ülkeleri hayır oyu çıkacağına gerçekten inanıyorlar. Bize karşı son bir savaşa girdiler ve bu çaba da bizim vatandaşlarımızın evet oyunu desteklemeleri onları çok rahatsız etti. Çünkü bir şekilde hem Avrupa'da hem de Türkiye de hayır oylarının fazla olması için özel bir çaba gösteriyorlardı ve bunun kırılma durumunu fark ettiklerinde sinirlenmeye başladılar" dedi.
"Avrupa Birliğini Hristiyanlar birliği olarak görüyorlar"
Türkiye'nin gelişim ve değişim sürecinden bahseden Ozan Ceyhun, "2002'den itibaren Türkiye artık aynı göz hizasında olan ve Avrupa'daki muhataplarıyla çok farklı ve onurlu ilişkiler kuran bir ülke haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin büyümesini engelleyemeyeceklerini anladılar. Avrupa Birliği'nde günümüzde söz sahibi olan liderleri Avrupa Birliğini bir Hıristiyanlar birliği olarak görüyorlar. Yani Müslüman bir Türkiye'nin Avrupa birliğine üye olmasından dolayı rahatsız duyacaklar. Ama ne zaman ki Türkiye ne zaman borçlarını ödedi ve kapattı ve ne zaman ki AB'nin sunduğu rakamlara tenezzül etmez hale geldi işte o zaman ekonomik olarak ta rahatsız eder hale geldi. Buna bir de siyasi kısmı eklenince, alışık olmadıkları bir Türkiye ile karşılaştılar. Eskiden Türkiye Kıbrıs'a bile asker çıkarırken ve Türkiye herhangi bir adım atarken sürekli Avrupa'ya sormak zorundaydı. Ama Türkiye 2002 sonrası yeni Türkiye ile Avrupa Birliğine sorma ihtiyacı duymuyor ve bu onları çok rahatsız ediyor. Buna benzer tüm gelişmeler, ellerindeki tüm beklenti ve yöntemlerin boşa çıktığını fark etmelerine yol açtı" diye konuştu.
"Artık Avrupa'nın bize verebileceği demokrasi dersi yok"
Avrupa'da yapılan kampanyaları değerlendiren Ceyhun, "Bizim insanlarımız evet kampanyası yapmak istediklerinde salonlar yasaklandı. Bizim insanlarımız gazete üzerinden tepki vermek istediklerinde gazetelere soruşturmalar açıldı. Gazetenin parlamentoya girişi bile yasaklandı. Bu referandum un bize gösterdiği bir gerçek var, bize artık kimse batıdan demokrasi dersi verme hakkına sahip değil. Biz Türkler ve Müslümanlar Avrupa'nın geleceği açısından referandum kavgalarından şunu görüyoruz, eğer Avrupa'da hala insan hakları özgürlüğü ve inanç hakları özgürlüğü varsa bunlara dört dörtlük sahip çıkan bizleriz ve şuan Avrupalılara demokrasi dersi veriyoruz" dedi.
Söyleşi sonunda Ozan Ceyhun dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ise, Ceyhun'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. - İSTANBUL