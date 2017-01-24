Avrupa borsaları günü, İngiltere dışında, yükselişle tamamladı.?
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 artışla 361,92 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 artarak 11.594,94 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,89 değer kazanarak 9.387,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.830,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,89'luk kazançla 19.499,54 puana yükseldi. ?
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,01'lik kayıpla 7.150,34 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.28 itibarıyla yüzde 0,07'lik azalışla 1,0759 seviyelerinde bulunuyor.
Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları günü, İngiltere dışında, yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü, İngiltere dışında, yükselişle tamamladı.?
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