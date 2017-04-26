Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 azalarak 386,48 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,11 kayıpla 7.267,50 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 12.462,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 5.270,32 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 20.761,11 puana geriledi.



İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,08 artışla 10.792,20 puana ulaştı.