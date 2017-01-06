Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz Açıklaması

"İÇİMİZDEN BÖYLE BİR TERÖRİSTİN ÇIKMAYACAĞINA İNANIYORUZ"



İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA



Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Reina saldırısını sadece bir terör saldırısı olarak değil, ülkeyi parçalamaya yönelik bir savaş olarak gördüğünü söyledi. Reina saldırısını şiddetle kınadığını belirten Cengiz, "Terör saldırıları kimden ve nereden gelirse gelsin, tüm Türklere yapılmış saldırı olarak görüyoruz ve lanetliyoruz. Bizler bu saldırıları terör saldırıları olarak değil, ülkemizi parçalamaya yönelik, vatan olarak bildiğimiz Türkiye topraklarını parçalamaya yönelik bir savaş olarak görüyoruz. Bütün Türkmenler olarak, ülkemizi terör yuvası haline getirmek isteyen küresel güçlere geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.



"TERÖRÜN ADI, TERÖRİSTİN KİMLİĞİ OLMAZ"



Türkmenler olarak, ülkeyi her tehlikeye karşı korumak için savaştıklarını belirten Cengiz, Reina saldırısını düzenleyen teröristin kimliği netleşmeden Türkmenler'in suçluymuş gibi gösterildiğini öne sürdü. Cengiz, şöyle devam etti: Teröristin kimliği henüz daha netleşmeden Bu ülkeye yerleşen Türkmenlerin bir suçluymuş gibi mahkum edilmesini şiddetle kınıyoruz. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz darbe kalkışmasında omuz omuza savaşan bizleri, bu suçlayıcı tavır bizleri üzüntüye sevk etmiştir. Terörün adı, teröristin kimliği olmaz



"BİZİM ÜMİT KAYNAĞIMIZ, SON KALEMİZ DİYE SIĞINDIĞIMIZ ŞU AZİZ TÜRKİYE.."



4 bin cıvarında üyeleri bulunan dernekler adına konuşan İsmail Cengiz konuşmasının devamında da "Bizim ümit kaynağımız son kalemiz diye sığındığımız şu aziz Türkiye'de, güzel ilçemizde 50 yıldır yaşıyoruz. Kendi aramızda şu soydaşlarımızın arasında bir katilimiz, bir hırsızımız, dilencimiz yoktur. Biz her zaman bu devletin yanında olduk. Türkmenler olarak, eğer içimizden biri ise bu terörist, şiddetle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü bizim içimizden böyle bir teröristin çıkmayacağına inanıyoruz" dedi.



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