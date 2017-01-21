Kazakistan'ın Almata şehrinde bulunan Avrasya Araştırma Enstitüsünde "Yesevi Günümüze Ne Söyler" konulu paneli düzenledi.



Panele Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasında oturum başkanı Doç. Dr. Nevzat Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu, Balkanlar, Afganistan ile Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine gönderdiği alperenler ile İslam anlayışının şekillenmesinde ve Müslümanlığın daha iyi anlaşılmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi'nin eserlerinin, fikirlerinin ve öğretilerinin tartışılması için sözü konuşmacılara verdi.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasında Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıtmanın misyonları arasında bulunduğunu ifade ederek UNESCO'nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmesi ile birlikte öncelikli olarak 25 başlık altında 250 faaliyet planlandığını lakin sene içerisinde 286 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, bunların arasında çocuklar için hazırlanan kitaplardan 5 dilde yazılmış Divan-ı Hikmet'e ve Türk Dünyası coğrafyasında çeşitli ülkelerde konferanslar, toplantılar ve paneller gibi etkinlikler ile Hoca Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini ve eserlerini tanıtan birçok değişik faaliyetin yer aldığını ifade etti.



Konuşmasının devamında Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı, eğitimi ve eserleri hakkında detaylı bilgiler veren Yıldız, küçük yaşta ailesini kaybettiğini ve eğitimini ilk olarak Aslan Baba'nın yanında başlayıp onun vefat etmesi nedeniyle daha sonraları Buhara'daki Yusuf el Hemedani'nin yanında tamamladığını sözlerine ekledi. Hoca Ahmet Yesevi'yi ilk tanıtan kişinin Fuat Köprülü olduğunu ve onun vermiş olduğu bilgilerde 99 bin öğrenciyi eğittiğini söyleyen Yıldız, onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin Arapça veya Farsca yerine hikmetlerini Türkçe olarak halkın direkt kendi dillerinde anlatması olduğunu ve bu yolla geniş kitlelerin İslamı daha iyi anlamalarında önemli rol oynadığını dile getirdi.



"İlim ve iyilik sürekli tebliğ edilmeli"



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, konuşmasında Hoca Ahmet Yesevi'nin nasihatlerinin bugüne ne söylediği ve nasıl içselleştirilebileceği konusunda görüşlerini paylaştı. Bunların arasında aşk, iyilik etme, tebliğ, riyadan kaçınma ve mazlumlara yardım etme gibi düşüncelerin yer aldığını ifade eden Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünce sisteminde ben veya sen kavramının olmadığını bunun yerine bizin yer aldığını belirterek egonun insanlara imtihan amacıyla verildiğini ve birçok problemin altında egonun yattığını dile getirdi.



Bu fikirlerin insanların hayatına dokunduğu takdirde onun düşüncelerinin ve nasihatlerinin günümüze etkisinin görülebileceğini sözlerine ekleyen Şimşek, aşkın Allah'a olan aşk olduğunu ifade ederek herkesin tebliğ ile görevli olduğunu, ilmin ve iyiliğin sürekli tebliğ edilmesi gerektiğini belirtti.



Panelin sonunda oturum başkanı Doç. Dr. Nevzat Şimsek 2016 yılının Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıma ve tanıtma yılı olduğunu belirtti. Şimşek, gelecek yıllarda onun hayatı ve eserleri hakkında araştırmaların yapılması gerektiğini ve bu konuda akademik çalışmaların genç akademisyenlerin bir görevi ve ödevi olduğunu söyledi.



Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ANKARA