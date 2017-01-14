Avcılar Kayıp Engelli Adamın Cesedini Buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 gündür kayıp olan engelli adamın avcılar tarafından cesedi bulundu.



Hayriye Mahallesi'ndeki evinden 9 Ocak günü İnegöl merkeze gitmek üzere yola çıkan konuşma ve zihin engelli Erkan Başyiğit (40), akşam evine dönmedi. Başyiğit'i merak eden ailesi gidebileceği yerleri aradı. Başyiğit'e ulaşamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Kayıp ihbarı üzerine Jandarma komutanlığı, Bursa AFAD İl Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı. 100 kişilik arama-kurtarma ekibi Erkan Başyiğit'in en son İclaliye Mahallesi'ndeki metruk bir binada konakladığı yönündeki bilgi üzerine mahalledeki 50'ye yakın kullanılmayan evi tek tek aradı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramadan bir netice alınamadı.



Ekiplerin aramaları İclaliye başta olmak üzere civar kırsal mahallelerde de sürdü. 6 gün süren aramalarda kayıp adamın izine rastlanamadı. Bugün sabah saatlerinde İclaliye mevkiindeki ormanlık alanda avlanmaya çıkan avcılar, orman deposu civarında kar yığını üzerinde bir şahsın yattığını gördü. Donarak ölen şahsın kayıp Erkan Başyiğit olduğu tespit edildi.



Olay yerine yolların kar yüzünden kapalı olması sebebiyle araçlarla uluşamayan jandarma ekiplerine İnegöl Belediyesi iş makineleri destek verdi. Greyder ile yolunu açılması ile talihsiz engellinin cesedine ulaşıldı.



Başyiğit'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA