Avatar'ın Devam Filmlerinin Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Avatar filminin devam filmlerinin çıkış tarihleri son yıllarda yılan hikayesine dönse de, sinemaseverlere nihayet bekledikleri haber geldi.

TARİHLER AÇIKLANDI

Avatar'ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada yeni dört film için çalışmalara başlandığı belirtilerek "Macera 18 Aralık 2020, 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025'te devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

2018 YILINDA ÇIKACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Bu arada dağıtıcı firma 20th Fox Century'den de benzer bir açıklama geldi. Avatar-2 filminin daha önce 2014 ve 2018 yılında çıkacağı yönünde haberler de basına yansımıştı.