Atıl Durumdaki Belediye Lojmanlarının Yıkım Çalışmaları Başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda lojman olarak kullanılan atıl durumdaki binaların yıkım çalışmaları başladı.



Özellikle çevrede yaşayan vatandaşların talebi üzerine, boş ve oturulmayacak haldeki lojman binalarında belediye ekipleri tarafından başlatılan yıkım çalışmalarına, itfaiye ekipleri de katılarak toz oluşumunun önüne geçmek için destek verdi. Yıkımı devam eden 4 adet atıl durumdaki binanın yıkılıyor olması özellikle mahalle sakinleri tarafından oldukça olumlu karşılandı. - BİLECİK