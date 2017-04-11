Atalay: "Van'a Verecek Çok Güzel Projelerimiz Var"
AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, iki önemli sorunun çözümü için Bakanlar Kurulu kararı çıkarılan tek ilin Van olduğunu söyleyerek, hükümetin Van’a pozitif ayrımcılık yaptığını belirtti.
AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, iki önemli sorunun çözümü için Bakanlar Kurulu kararı çıkarılan tek ilin Van olduğunu söyleyerek, hükümetin Van'a pozitif ayrımcılık yaptığını belirtti.
AK Parti Milletvekili Beşir Atalay, referandum kapsamında çalışmalarını aralıksız sürüyor. AK Parti Van İl Teşkilatının hız verdiği referandum çalışmalarına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile beraber eşlik eden Atalay, Van'da STK'lar ve iş dünyası ile yoğun görüşmeler yaptı. Prof. Dr. Atalay; Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, TÜMSİAD, Van Ovan SB, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, Van Oto Sanayi Sitesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Van İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği, Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, MÜSİAD Van Şubesi, Türkiye Diyanet Vakfı Van Temsilciliği, Erciş Ticaret ve Sanayi Odasını tek tek ziyaret etti. Bu sivil toplum kuruluşlarının ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yapan Atalay, görevde oldukları süre içinde Van için yaptıkları çalışmaları anlattı, projelerinden bahsetti. Atalay, "Bu süreçte bizim açımızdan en sevindirici olay, belki de ilk defa istisnai olarak Van için iki Bakanlar Kurulu kararı çıkmış olmasıdır. Bu önemli bir olay, çünkü sadece İstanbul'a özel Kanal İstanbul için karar çıkmıştı. Van için de; hem çevre yolu hem de afet kodu meselesi ile alakalı kararlar çıkarttırdık" dedi.
Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Atalay, Et ve Süt Kurumu için çalışmasını tamamladığını belirtti. İhalesi gerçekleştirilen projeyle Alaköy yakınlarında muazzam bir kombinanın faaliyete geçeceği müjdesini veren Atalay, ayrıca Van Organize Hayvancılık Bölgesi'nin yoğun girişimleri neticesinde ilerleme kaydettiğini ve teşebbüs heyetinin oluşması ile birlikte bu projenin de tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.
KOSGEB kredilerinde yaşanan tahsis problemleri ve sınır kapısının bir an önce faal duruma gelmesi gerektiğini söyleyen Başkan Enver Memduhoğlu ise, referandum çalışmalarını yorumladı. Memduhoğlu, bölge halkının istikrar ve güven ortamının devam etmesini arzuladıklarını söyledi.
Atalay, ziyaretlerinin ikinci durağında TÜMSİAD'ı ziyaret etti. Başkan Süleyman Güler ve yönetimi ile bir araya gelen Atalay, ekonomik yatırımların devamını beklediklerini ve iş dünyasının görüş ve düşüncelerini önemsediklerini söyledi.
TÜMSİAD Başkanı Güler de, Türkiye genelinde referandum da yapılan istişareler sonucunda genel tavırlarının "evet" kararından yana olduğunu hatırlatarak; bölgede istikrar, güvenlik ve huzur ortamının sağlanmasını, bütüncül ve yapıcı bir üslup ile toplumun tüm kesimlerinin ortak istişare kültürünü benimsemesi gerektiğini söyledi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Atalay, burada da Başkan Necdet Takva ve yönetimi ile bir araya geldi. Van'ın kozmopolit bir yapıda olduğunu söyleyen Takva, küçük sorunlar yerine Van'ın enerjisini daha büyük sorunlara harcamak gerektiğini söyledi. Çevre yolu konusunun hızlandırılması gerektiğini ifade eden Takva, Van için çıkarılan iki Bakanlar Kurulu kararından dolayı Atalay ve Kayatürk'e teşekkür etti.
Van Organize Sanayi Bölgesi'nde de Başkan Şemsettin Bozkurt ve yönetimini ziyaret eden Prof. Dr. Atalay, Güç Birliği Platformunun Van'ın büyük sorunlarına çözüm önerisi sunan en önemli istişare grubu olduğuna dikkat çekti.
Başkan Bozkurt ise, AK Parti'nin ekonomik ve sosyal birçok önemli reformun sahibi olduğunu vurguladı. Bozkurt, "Güç birliğinde alınan kararları takip ediyoruz. Van'ın kaderini etkileyen çok önemli konular burada görüşülüyor. Van Et Kombinası ve Organize Hayvancılık Bölgesi son toplantıdan çıkan en önemli müjdelerdi. Vekillerimizin Ankara'ya daha güçlü gitmesi için daha çok çalışmalı ve Van'ın geleceği için ortak hareket etmeliyiz. Van-Tebriz Hızlı Tren Projesi gibi bir hayalimiz var, ayrıca OSB'de üretimi yapılan ürünlerin yerel pazarda satışı ve kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.
Bakan Atalay, yoğun programlarına gazetecileri de dahil etti. Van Gazeteciler Cemiyeti'ne de ziyaret gerçekleştiren Atalay, burada Başkan Fatih Sevinç ve yönetimi ile bir araya geldi. Gazetecilerin süreçle alakalı sorularını cevaplayan Atalay, referandum u önemsediklerini ve çıkacak olan yüksek "evet" oranının kendilerini Ankara'da daha çok çalışmak için ve Van için olumlu teşvik edeceğini ifade etti.
Başkan Sevinç ise, "Van'ın ekonomik olarak büyümesinin yanı sıra sosyal ve kültürel olarak da ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Kayyumların daha aktif çalışması ile Van daha güzel günler görecektir. Van'da yerel medyanın ve gazetecilerin sahiplenilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Van'da bir televizyon kanalının bulunmasını önemsiyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalarda Van'a yakışır bir projenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Van Oto Sanayi Sitesi Başkanı Muhittin Yıldızbaş ve yönetim kurulu ile sanayide bir araya gelen Atalay, burada da referandum kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı, sanayi esnafından destek istedi. Bölgede yoğun işsizlik olduğunu söyleyen Atalay, genç nüfus oranının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu ve buna bağlı olarak genç nüfus yaş ortalamasının Van'da 19,5 civarında olduğuna dikkat çekti. Atalay, bölgeye yapılacak yatırımlarla işsizlik rakamlarının daha aşağı çekilmesi için iş dünyası ile ortak hareket ettiklerini ve her projeye destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Atalay, ildeki en büyük istihdam alanının sanayi esnafına ait olduğunu söyledi.
Başkan Muhittin Yıldızbaş ise, kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini ve bununla alakalı işbaşı eğitimlerinin yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Yıldızbaş, ayrıca esnafın can suyu kredisi benzeri bir destekle teşvik edilmesini, yüksek sigorta prim faizlerini düşürülmesini, Kapıköy ve çevre yolu meselesinin bir an önce çözülmesi gerektiğini talep ettiklerini belirtti.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda da esnaf temsilcilerinin misafiri olan Atalay, burada Başkan Muhittin Aydemir ve yönetimini dinledi. Deprem sonrası biriken sorunlarından bahseden Aydemir ve esnaf odaları temsilcileri, Kuzey Demir Yolu Projesi, esnaf vergi borçlarının yeniden düzenlenmesi, KOSGEB kredi tahsis problemleri, çevre yolu, yüksek trafik cezaları, K belgesi ödemeleri gibi konularda Atalay'dan destek istedi.
İl ve ilçelerde yaşanan bir takım problemleri de not alan Atalay, referandum sonrasında da özellikle bahar ve yaz boyunca Van'a daha fazla geleceklerini ifade ederek, sorunları birebir çözme gayretinde olacaklarını ifade etti.
Van İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin Akan ve yönetimi ile buluşan Atalay'ın buradaki gündeminde de gençlik vardı. Gençlerin en önemli varlıkları olduğunu söyleyen Atalay, referandum da gençlere yönelik yeni düzenlemelerin de bunun en büyük kanıtı olduğunu söyledi.
Vatandaşların siyaset mekanizmasına biraz daha güven duyduğunu söyleyen Akan, bölgede şu an huzur ve sükünet ortamının hem iş dünyasında hem de halkta olumlu etkiler sağladığını söyledi.
Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan Mazhar Sarıkaya ile bir araya gelen Prof. Dr. Atalay, burada da yönetim kurulu üyelerinin taleplerini dinledi. Referandum çalışmalarını ve anayasa değişikliğinin önemini anlattı. Atalay, Sarıkaya ve yönetimi ile beraber uzun süredir takipçisi oldukları Yeni Marangozlar Sitesi'nin son aşamaya geldiğini müjdeledi.
Sarıkaya ise, Atalay'a bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, Van için çalışacaklarını ve referandum sonrası oluşacak huzur ve güven ortamının Van'ı daha güzel bir geleceğe taşıyacağına inandıklarını söyledi.
Atalay, son olarak MÜSİAD yönetimi ile görüştü. Görüşmede MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ün de hazır bulunduğu ziyarette Atalay, MÜSİAD'ın referandum da "evet" kararının önemli olduğunu ve 2010 yılında olduğu gibi yüksek bir rakamla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Van Şehir Stadı, EBK, cazibe merkezleri, sınır kapısı, çevre yolu, tekstil kent projelerinin Van'a büyük kazanımları olacağını ve bunların tamamlanması ile beraber Van'ın daha rahat nefes alacağını kaydeden MÜSİAD Başkanı Aras, inşaat sektörünün desteklenmesi, MTA'nın daha aktif çalışması, istihdam projelerinin desteklenmesi, imam hatip okullarının sorun ve problemlerinin çözülmesi talebinde bulundu.
Yapılan görüşmeleri değerlendiren Atalay, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve somut birçok öneriyle önemli notlar aldıklarını söyledi. Atalay, ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediğini, Güç Birliği Platformunu bu yüzden kurduklarını ifade ederek, "Bu platformda konuşulmayan her şey konuşulsun istedik. Kamu kurumları ve STK'lar hem çalışmalarını anlatsınlar hem birlik ve beraberlik içinde herkes kendini ifade etsin istedik. Son toplantıda Tarım Bakanımızın katılımı ile daha önce yakından takip ettiğim Et ve Süt Kurumu'nun ihalesinin yapıldığını ve OHB için de önemli adımlar atıldığını gördük. Yine her ziyaret ettiğim yerde özellikle ifade ettim. İlk defa Van için iki Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Hem çevre yolu hem de afet kodu meselesi ile alakalı alınan bu kararlar oldukça önem arz ediyor. Van için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN