Gökyay Satranç Müzesi'nde bir ilk olarak, bu defa Hacettepe Üniversitesinden öğretim üyelerinden oluşan bir konsere yer verilecek.



29 Nisan, Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyerinden Konservatuvar Müzik Bölümü başkanı Prof Ebru Karaağaç (keman), Doç. Burak Karaağaç (kontrabas) ve piyanoda Prof. Yeşim Alkaya Yener'den oluşan bir trio konseri gerçekleşecek.



Ünlü Arjantin tango bestecisi Astor P. Piazzolla'nın eserlerinin ağırlıkta olduğu bu konserde, piyano trio yanında, keman piyano ve kontrabas piyano gibi ikili eserlere de yer verilecek renkli bir program sunulacak. Keman anasanat dalı, Kontrbas anasanat dalı ve piyano anasanat dalından oluşan öğretim üyelerinin tango ritimleri ile dolu bu farklı konseri ilk defa Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde seslendirilecek.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Gökyay Vakfı Satranç Müzesi



Mekan Adresi : Hamam Arkası Sakarya Mah. Basamaklı Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 29.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Astor P. Piazzolla'nın Eserleri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır