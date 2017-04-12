Aslan Asker Şvayk, savaş çığırtkanlığını, militarizmi, insanlık tarihinin en acımasız savaşlarını, tüm anlamsızlıkları ve gülünçlükleriyle yerden yere vuran bir kara komedi.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Devlet Tiyatroları Şişli Cevahir Sahnesi



Mekan Adresi : Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi (2. Kat – Sinema Katı)



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Aslan Asker Şvayk



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır