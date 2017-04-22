Aski'den Gece Mesaisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, şehre taşınan su kapasitesini artırmak amacıyla, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışında, 3 ay süreyle gece saatlerinde çalışma yaptı.



ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, yoğun tempoda sürdürülen çalışmalarla ilgili, "Bu sayede günlük verdiğimiz suda yük kayıplarını azaltarak, en az 160 bin metreküplük kazanç sağladık" dedi. Tesisin çıkışında, şehre su veren 2 bin 200 milimetre çapında dev su boruları bulunduğunu belirten Tahiroğlu, bu hatlarda yapılan düzenlemelerle, şehre daha fazla su verilebildiğini söyledi. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin, Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olduğunu belirten Tahiroğlu, şu bilgileri verdi:



"İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizin günlük kapasitesi, 1 milyon 692 bin metreküp. Arıtma tesisinde arıtılan suyu, şehrimize 2 bin 200 milimetre çapında 5 ana boru hattıyla dağıtıyoruz. Eski beton hatlarımızı, yeni ve uzun ömürlü çelik hatlarla yeniledik. Ayrıca dağıtım yapısında yük kaybını azaltacak ve çıkış hatlarını rahatlatacak ana hat bağlantıları yaptık. Bu sayede günlük verdiğimiz suda yük kayıplarını azaltarak, en az 160 bin metreküplük kazanç sağladık."



Bağlantı çalışmasının 3 ay sürdüğünü ifade eden Tahiroğlu, Ankara genelinde su kesintisi yapmamak için tüm çalışmaları, su tüketiminin en az düzeye indiği gece saatlerinde yaptıklarına dikkati çekerek, "Tüketimin azaldığı akşam saatlerinde başlattığımız çalışmayı, gece boyu aralıksız ve süratle sürdürdük, sabah da çalışmayı tamamladığımız kısımda suyu verdik. Bu sayede vatandaşlarımızı etkilemeden, çok önemli bağlantı çalışmalarını tamamladık. Beklenenden çok daha kısa sürede bitirilen çalışmada amacımız, her zaman olduğu gibi Ankaralı vatandaşlarımıza kesintisiz, temiz ve içilebilir kalitede su temin etmektir. Ankara genelinde özveriyle yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - ANKARA