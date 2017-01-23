Askf Başkanı Zımba'dan Alemdar'a Ziyaret

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.



Görüşme esnasında Sakarya'da bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman, Genel Sekreter ve Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Güneş'le birlikte Başkan Alemdar'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Amatör spora destek vererek amaçlarının gençlere ve Türk sporuna sahip çıkmak olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Amatör sporcularımızın, yerel ve ülke çapındaki başarılarının yanı sıra dünya arenasındaki spor müsabakalarında da boy göstererek, ülkemizi gururlandıracak donanımda büyük sporcular olarak yetişmesini istiyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, amatör kulüplerin, profesyonel spor kulüplerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, amatör spora destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - SAKARYA