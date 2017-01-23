Hande Selen Canar ve Gizem Ertürk tarafından kurulan Ezop Sahne, ilk prodüksiyonu Aşiyan ile perdelerini açtı.



Ödüllü yazar Bihter Dinçel tarafından kaleme alınan Aşiyan, aslında hepimizin öyküsü. Rengarenk sardunyalarının ardından umutla güne başlayan bir insanın karşı sokağında patlayan bir bombayla kendini evine, kendi aşiyanına kapaması üzerine kurgulanmış bir oyun. Kimi zaman gerilimli kimi zaman keyifli ve çokca nostaljik olan bu oyunda bireyin bugünü, dünü, söylenenleri ve söylenmeyenleri, umudu ve umutsuzluğu, aşkı, özlemi, endişesiyle harmanlanmış kanlı canlı haline tanık olacaksınız. Aşiyan, bugünün insanının sıkışmışlığından yola çıkan; ama onu o yapan tüm renkleri barındıran bir oyun.



Muhakkak kendinizden bir şey bulacaksınız…



Eskide kalmak, yeniyi inşa etmeye çabalamak, yüzleşmek, karar vermek, durmak veya dola devam etmek… Ödüllü yönetmen Cem Emüler tarafından yönetilen ve seyirciye sürprizli anlarıyla keyifli bir izlek vadeden oyunda Bihter Dinçel'e, Boncuk Yılmaz ve Güven Kıraç sesleriyle eşlik ediyor. Konusu kadar görsel tasarımıyla da aklınıza kazınacak oyunun dekor tasarımı Barış Dinçel; kostüm tasarımı Başak Özdoğan, ışık tasarımı ise Mahmut Özdemir imzasını taşıyor.



Yöneten: Cem Emüler



Yazan/Oynayan: Bihter Özdemir Dinçel



Dekor Tasarım: Barış Dinçel



Kostüm Tasarım: Başak Özdoğan



Işık Tasarım: Mahmut Özdemir



Oyundaki Sesler: Güven Kıraç, Boncuk Yılmaz



Proje Tasarım: Bihter Dinçel & Hande Selen Canar



Yönetmen Yardımcısı /Proje Koordinasyon: Gizem Ertürk



Reji Asistanı: Esra Akbaş



Teknik Asistanlar: Ersin Şen, Bahadır Tecimen



Afiş Fotoğraf: Çağla Çağlar



Afiş Düzenleme: Yavuz Günal



"Gizem Ertürk ile Hande Selen Canar'ın kurduğu Ezop Sahne, ufak bir mekanda yer almasına rağmen rahat bir seyirci salonuna ve kullanışlı bir sahneye sahip. tiyatronun kurucularını günümüz koşullarında böyle bir girişimde bulundukları için ayrıca kutlamak gerek. Yolları açık olsun diyorum. Barış Dinçel o ortamı tıpkı kadının yaşamındaki ve çevresindeki yıkımı yansıtan, her şeyin tepe taklak olduğu, ama avizesinden dantel sürahi altlığına kadar hiçbir eksiği olmayan, ahşap yapısı, ahşap eşyaları ve renkleriyle istenilen kasvetli atmosferi yaratan bir oda olarak hazırlamış. O minik sahneye koca bir evreni sığdırmış. Bihter Dinçel, yazar olarak akıcı bir üslubu hayata geçirirken oyuncu olarak daha zor bir işin üstesinden geliyor. Böylesine duygu yüklü, kısacık aralarla bir duygudan diğerine geçilen bir oyunu, seyirci ile bırakın metreleri, santimlerle ölçülebilecek bir mesafede yadırgatmadan oynamak kolay değil. İçtenlikli oyunculuğuyla inandırıcı bir karakter yaratmayı başarıyor." Seçkin Selvi - Milliyet Sanat



"Oyunun kahramanı Deniz'in hikayesi, sadece O'nun değil, hepimizin ortak hikayesi. "Aşiyan", dramaturjik başarısıyla bu sapmayı tersine çevirerek tiyatronun eleştirel gücüne, direngen özüne bir saygı duruşu sergiliyor." Yavuz Pak - Tiyatro Dergisi



"Yaşamının evrelerini, hayranı olduğu ve hep özlemle andığı aile fertlerinin anılarıyla birlikte anlatan genç bir kadının 'özel' rehberliğinde… Çaresizlikten topluca kafayı yediğimiz şu günlere, aylara, yıllara değgin, 'derin' bir yolculuk…" Numan Serteli - Kültür Mafyası