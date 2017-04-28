Aşırı Sağcı Aday Le Pen'den Aşırı Sola Çağrı

Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için yarış devam ederken, aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon'un taraftarlarına hitaben yayınladığı mesajda Emmanuel Macron'a karşı cephe oluşturma çağrısı yaptı.



Le Pen, sosyal paylaşım platformlarında yayımladığı ve ilgi çeken görüntülü mesajında ilk turu 4. sırada bitiren ve başkanlık yarışına veda eden Melenchon taraftarlarına seslenerek, liberal aday Macron'a karşı cephe oluşturma çağrısında bulundu.



Mesajında doğrudan Melenchon'u destekleyen "Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi"nin seçmenine hitap eden Le Pen, "Farklılıkları ve kavgayı bir tarafa bırakalım, Fransa'nın yönetimini Emmanuel Macron'a bırakmak mümkün değildir." dedi.



Melenchon'un 2012 seçimlerine göre farklı bir kampanya düzenlediğini ve bunun saygıyı hak ettiğini kaydeden Le Pen, "2017 kampanyası daha sakin ve olumluydu." sözlerine örnek olarak Melenchon'un kampanya süresince kızıl bayrak yerine Fransız bayrağı kullanması ve mitinglerde Fransız milli marşının söylenmesini gösterdi.



Rakibi Macron'un programının değişim getirmeyeceğini savunan Le Pen, aksine bu programın Cumhurbaşkanı François Hollande ve iktidardaki Sosyalist Parti programının devamı hatta ülkeyi daha da kötüye götürecek versiyonu olduğunu iddia etti.



Aşırı sol seçmenin hassas olduğu devletler arası ticari anlaşmalar, Afrika, Rusya ile ilişkiler ve Çalışma Yasası ile ilgili örnekler veren Le Pen, "Macron tehlikesine" dikkati çekerek, "Macron, bir bankacı ve Hollande'ın mücadele etme sözü verdiği kibirli finans sektörünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.



Rusya ile düşmanca bir ilişkiye karşı olduğunu hatırlatan Le Pen, "Dünyanın istikrarı için bu ülke ve yöneticileri hakkında ne düşünürsek düşünelim, iş birliği içinde olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.



23 Nisan'daki seçimin ilk turunda aşırı sağın adayı Le Pen, oyların yüzde 21,30'unu, aşırı solun adayı Melenchon ise oyların yüzde 19,58'ini almıştı.



Melenchon, diğer adayların aksine ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine dair şimdiye kadar açıklama yapmadı.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'taki 2. turda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.