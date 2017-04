Aşık Veysel Anısına Sergi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ustalara saygı etkinlikleri çerçevesinde "Aşık Veysel'e Selam" sergisi açıldı.



Ara Güler'in de fotoğraflarının yer aldığı sergide Aşık Veysel'in yağlı boya portreleri ve fotoğrafları sergilendi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide yaptığı konuşmada Aşık Veysel'in ders alınacak bir şahsiyet olduğunu söyledi.



Aşık Veysel'in Anadolu'dan çıkan büyük bir değer olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizde çok muhteşem bir geçmiş var. Şanlı şerefli tarihimiz ve şahsiyetlerimiz var. Dolayısıyla gençlere bu şahsiyetleri anlatmamız lazım. Gelecek istikametini çok iyi çizmemiz gerekecek. Şehrimizdeki herkesin kültürel bilincini yükseltip, farkındalığı arttırmalıyız. ve bu hizmeti talep edenlerin hizmetindeyiz." diye konuştu.



Sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.