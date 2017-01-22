Asat Yağmur Suyu Drenaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerindeki yağmursuyu drenaj kanalı inşaatı çalışmaları devam ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 104 milyon liralık yağmur suyu drenaj çalışmasına devam ediyor. Kent merkezinde Başkan Türel'in ilk döneminde kazandırdığı 80 kilometrelik yağmur suyu ana hattına, 50 kilometre daha ekleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Antalya merkezi 130 kilometrelik ana yağmur suyu kanalına kavuşacak.



Defterdarlık Kavşağı bitmek üzere



ASAT'ın, Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerinde başlattığı yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Defterdarlık Kavşağı ve Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kazı ve kanal inşaatında sona gelindi. 3.5 metre yüksekliğinde inşa edilen, saniyede 70 metreküp su taşıyabilecek kapasitedeki kanalların içinden bir araç rahatlıkla geçebiliyor. ASAT, kazılan bölgelerde eskiyen atıksu ve içmesuyu hatlarını da yeniliyor.



9 mahalleyi kapsıyor



Meltem'den başlayıp Opera kavşağına kadar devam eden 26 milyon lira yatırım bedeline sahip Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddeleri yağmur suyu yapım işi tamamlandığında Meltem, Soğuksu, Varlık, Yıldız, Memurevleri, Üçgen, Altındağ, Cumhuriyet, Muratpaşa mahallerinin yıllardır süren yağmur suyu sorunu çözülmüş olacak. 9 mahalleyi kapsayan, 7 kilometrelik hat tamamlandığında şiddetli yağmurlardaki istenmeyen görüntüler yaşanmayacak. - ANTALYA