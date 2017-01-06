Artvin - Hopa'da Eyleme Izin Yok

Hopa'da eyleme izin yok



ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde, eylem yasağı olmasına rağmen açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı.



İlçede Halkevleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında Kaymakamlık önünde toplandı. Laiklikle ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis, il genelinde eylem yasağı bulunduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu. Ancak uyarıya rağmen, 'Gericilik öldürür laiklik yaşatır. Laikliğin ülkesini kuracak Hopa halkıö pankartıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Biber gazının da kullanıldığı arbede sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.



EYLEM YASAĞI 18 ARALIK'TA 1 AY DAHA UZATILMIŞTI



Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi'nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının 19 Eylül? de yapılan karar duruşması öncesi il genelinde başlatılan eylem yasağı, son olarak valilik tarafından 18 Aralık'tan geçerli olmak üzere bir ay süreyle daha uzatılmıştı.