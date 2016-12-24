Artsam Koleji Antrenörü Durak Açıklaması

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Artsam Koleji antrenörü Kemal Durak, "Ardeşen Gençlik maçında haddimizi bilerek oynayacağız ancak sahaya kaybetmek için çıkmıyoruz." dedi.



Durak yarın deplasmanda oynayacakları Ardeşen Gençlik maçıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti.



Koşan ve savaşan bir takımla sahaya çıkacaklarını anlatan Durak, şunları söyledi:



"Haddimizi bilerek oynayacağız ancak sahaya kaybetmek için çıkmıyoruz. Bu maçta da kadroda değişiklik yapmayacağız. Yabancı oyuncularımızın lisansı çıkmadı. Lisanları devre arasında tamamlayacağız. Zor bir maç oynayacağız ancak kazanmak imkansız değil. Takımıma güveniyorum."