Arkasspor Avantajlı

EFELER Ligi'nde normal sezonu zirveden uzakta, dördüncü sırada tamamlayan Arkasspor, play off'taki performansıyla şampiyonluk için yine iddialı olduğunu kanıtladı. Çeyrek finalde Maliye Piyango'yu 3-2 ve 3-1'lik skorlarla eledikten sonra sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe'yi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup eden mavi beyazlılar, 18 Nisan Salı günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı.



Rakibini evinde de yenerek seriyi 3'üncü karşılaşmaya taşımadan finale yükselmek isteyen Arkasspor'da Kübalı pasör çaprazı Sanchez 30 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Borges 21, Yiğit Gülmezoğlu ise 15 sayı ile skora katkı sağladı. Arkasspor, normal sezonda deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe'ye iç sahada 3-0 kaybetmişti. Yarı finaldeki diğer randevuda Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 yendi.



- İzmir