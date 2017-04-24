Arka Plan Fotoğraf Derneği'nden 4 Sergi Birden

Arka Plan Fotoğraf Derneği, birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 4 sergiyle sanatseverlerle buluştu.



"Dünyayı fotoğraf kurtaracak" sloganıyla kurulan ve kısa sürede Türkiye Kulüpler Kupası'nda Türkiye dördüncüsü olan Arka Plan Fotoğraf Derneği, ilk yaşını doldurması şerefine bir dizi etkinliğe imza atıyor.



İlk olarak bugün Çukurova Üniversitesi Sergi ve Kongre Salonu'nda 4 sergi açan dernek, bu sergilerde 1. Temel Fotoğrafçılık Eğitim Seminerleri alan fotoğrafçıların fotoğraflarını, Niyazi Sertkalaycı eğitmenliğinde Tarsus'ta devam eden Tarsus Arka Plan Fotoğraf Atölyeleri'nin öğrencilerinin üretmiş olduğu fotoğrafları, dernek üyelerinin karma fotoğrafları ve üstad Ergün Karadağ'ın Muhteşem Madenciler sergilerini izleyicilerle buluşturtu. Toplamda 100 fotoğrafın yer aldığı 4 sergi 29 Nisan Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.



Öte yandan, Türkiye fotoğrafının önemli isimlerinden İzzet Keribar, Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin 1. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri içerisinde Başkent Hastanesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Adana'da olacak. Sri Lanka isimli fotoğraf sergisinin yanı sıra Spectrum isimli retrospektif fotoğraf gösterisi ile ilk kez Adanalı sanatseverlerle buluşacak.



Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Merkezi'nin, Arka Plan ile birlikte yürüttüğü etkinlik 28 Nisan Cuma günü 18.30'da Başkent Hastanesi Kışla Yerleşkesi Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleştirilecek. - ADANA