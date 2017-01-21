Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu

Ardahan'da, sigara ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda esrar, extacy ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.



Operasyon sonucu gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda ise 14 bin 311 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.