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Aranan 3 PKK'lı Teslim Oldu

Aranan 3 PKK'lı Teslim Oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aranan 3 PKK'lı Teslim Oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. - Hakkari

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