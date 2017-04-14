Aralarında Husumet Bulunan Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı "barış yemeği"nde bir araya gelerek barıştı.



Suruç ilçesinde akraba oldukları belirtilen Çınar ve Çelik aileleri arasında 1,5 ay önce çıkan ve Abdullah Çelik'in ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından, kanaat önderleri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın girişimleri sonucu bir araya gelen iki aile barışma kararı aldı.



Aileler, ilçedeki bir düğün salonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın da katıldığı "barış yemeği"nde bir araya geldi.



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılara hitap eden Çelik, ailelerin barışmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diledi.



Aileleri gösterdikleri özveriden dolayı tebrik eden Bakan Çelik, şunları söyledi:



"Bizim dinimiz barışı tavsiye ediyor. İslam demek barış demek ama ne acıdır ki savaşların, çatışmaların en yoğun olduğu yer de İslam coğrafyasıdır. Hepimizin ibretle düşünmesi gerekiyor. Çok üzüntü verici. Müslüman, Müslümanın kanını akıtıyor. Bölgemizde çok acılar, savaşlar var. İşte bugün Zeyrek köyümüzdeki acıyı dindirmek, bu ve benzer hadiselerin gerçekleşmemesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben, Çelik ve Çınar ailelerinin büyüklerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu acıları kalbimize gömmek durumundayız. Aceleci kararlar, yanlış şeyler doğurur. Onun için sabretmemiz gerekiyor, nefsimizi terbiye etmek durumundayız. Sabredeceğiz ki zafere ulaşalım. Barışıp dinimizin emirlerini yerine getirmek durumundayız. Ne olur, geri dönülmesi mümkün olmayan işleri sabırla halletmeye çalışalım. Allah, başka acıları bize göstermesin temennisinde bulunuyorum. Dostluğumuz daim olsun, Allah ülkemize zeval vermesin diyorum."



Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da bu tür kavgaların Suruç'a yakışmadığını belirterek, barışın gerçekleşmesine katkıda bulunan ailelere teşekkür etti.



Konuşmanın ardından tokalaşan ve sarılan iki ailenin üyeleri, Bakan Çelik'e teşekkür etti.





Yapılan duanın ardından, aileler, birlikte yemek yedi.