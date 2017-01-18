Araç İlçe Emniyet Amiri Z.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Araç İlçe Emniyet Amiri Z.B. açığa alındı. - KASTAMONU
Araç İlçe Emniyet Amiri Açığa Alındı
Araç İlçe Emniyet Amiri Z.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
Araç İlçe Emniyet Amiri Z.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
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