Apartman Yangını

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Apartman dairesinden yükselen alevler

Bir vatandaşın hortumla çatıya su tutması

İtfaiye araçları

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir dairede hasar meydana geldi. Kızılsaray Mahallesi 68. Sokak'taki 4 katlı Ilgın Apartmanı'nın en üst kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sırasında evde bulunan Duygu Şen'in dışarıya çıkarak yardım istemesiyle vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada bazı vatandaşların, itfaiye olay yerine ulaşmadan önce çevredeki bazı binaların çatılarına hortumla su sıkarak alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştığı gözlendi.