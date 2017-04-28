Antalya Valiliği, Yasağa Açıklık Getirdi

ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik ve ören gibi alanlarda, park halindeki araçlarda alkol almanın yasak olduğuyla ilgili açıklamasının ardından başlayan tartışmalar üzerine yeni bir açıklama yayınladı. Söz konusu kararın şehirde alkol tüketilen otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisleri kapsamadığı vurgulandı. Valilik açıklamasında, "Tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz" denildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden dün akşam saat 19.43'te yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı.



Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



'TAMAMEN MEVCUT YASALAR IŞIĞINDA'



Kararın duyulmasının ardından medya ve sosyal medyada Antalya Valiliği'nin bu kararıyla ilgili yoğun haber ve paylaşım yapıldı. Turizm sektörünü sıkıntıya sokacağı değerlendirilen kararla ilgili değerlendirmeler üzerine bugün Antalya Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak karara açıklık getirdi. Açıklamada şöyle denildi:



"Bahse konu kararın şehrimizde alkol tüketilen (Otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisler vb) mekanlara yönelik hiçbir düzenleme içermemesine rağmen, 'Antalya'da turizmi bitirecek karar', 'Alkol içmeyi yasaklayan karar', 'Özgürlükleri kısıtlayan karar' gibi manipüle edici ve gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Söz konusu karar, şehrimizde 'huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla' alınmıştır.



Valilik Kararı, 'kentimizde yaşayan insanların ve bölgemize tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kent mobilyalarının korunacağı, halkın halkımızın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesini' amaçlamaktadır.



Herkes bilmelidir ki ülkemiz turizminin başkenti olan Antalyamız başta olmak üzere, dünyanın her yerinde turistler, kendisinin ve bulunduğu çevrenin rahatsız edici olmamasını ve güvenli olmasını ister. Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz."