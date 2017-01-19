Antalya Merkezli Suç Örgütü Operasyonu

Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 28 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Mahkemeye sevk edilen ve "Pervaneler" olarak bilinen suç örgütü üyelerinden 19'u, "silahlı suç örgütü kurmak", "silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. Diğer 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Antalya merkezli Isparta, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alınmış. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 127 tabanca mermisi, 3 pompalı tüfek ve av fişeği, kuru sıkı tabanca, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirilmişti.