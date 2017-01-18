Antalya Kent Müzesi 2018 Sonunda Açılacak

Antalya'da kent merkezinde yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda projelendirilen Antalya Kent Müzesi'nin 2018 yılı sonlarında açılması için çalışmalar sürüyor.



Antalya Kent Konseyi tarafından, Antalya Kent Müzesi kurulması çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenlendi. Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Türel, Antalya Kent Müzesi'nin kurulması çalışmalarında "tünelin ucunun göründüğünü" söyledi.



Antalya'nın her geçen gün büyüyen bir kent olduğunu ifade eden Türel, Antalya nüfusunun yarıdan fazlasının Antalyalı olmadığına işaret etti. İç göçün yanı sıra kente farklı ülkelerden gelen binlerce kişinin yerleştiğini anlatan Türel, hızla artan nüfusla birlikte kente göçenlerin kimlik meselesinin ortaya çıktığına dikkati çekti.



Türkiye'de özellikle son 50 yılda kimliksiz şehirlerin inşa edildiğine üzülerek şahit olduğunu kaydeden Türel, "İstanbul ve Bursa kısmen geçmiş kimliğini korumuş. Antalya'mızın kent kimliği Kalekapısı, Saat Kulesi ve Işıklar Caddesi dışına çıkamamış. Bu da zamanla kaybolmaya yüz tutmuş." dedi.



Mekanların insanları etkilediğini ifade eden Türel, şöyle konuştu:



"'Şehirler insanların karakterlerini belirler' denir. Antalya'da yaşayan bir kişinin sosyal yaşamı ve kültürel faaliyeti diğer illerdeki insanlardan çok büyük farklılık arz ediyor. Büyükşehirlerde farklı semtlerdeki insanların yaşam alışkanlıkları da farklıdır. Kimliksiz şehirlerle çok ciddi problemleri de yaşıyoruz. Oturduğu kente yabancı olan insanlar... Özellikle kültür şoku yaşayan gençlerimiz başka problem ve riskleri de beraberinde getiriyor. Kimliksiz toplum kötü alışkanlıklarla da karşı karşıya kalıyor. Roma, Selçuklu ve Osmanlı tarihini bilmeyen, Yivli Minare'yi kendi mirası gibi benimsemeyen bir çocuk, aidiyet sıkıntısı yaşayacak, bocalama yaşayacak. Şehir, bir değerler manzumesidir. Sokağa çıktığımızda her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bu nedenle sokakta kültürü bulamazsak, ruhu olmayan toplum haline geliriz. Bir şehrin kimliği o şehirde yaşayan insanların da kimliğidir. Sonra başka kimlik arayışları ortaya çıkıyor."



2018 sonunda açılması planlanıyor



Antalya'daki yerleşiklerin kentlilik bilincini yaşamaları gerektiğini vurgulayan Türel, kent kültürünün mutlak surette oluşturulması gerektiğini belirtti.



Kent Müzesi'ni ziyaret eden bir kişinin ne kadar değerli topraklarda yaşadığını daha iyi idrak edeceğini, kenti daha çok sahipleneceğini ifade eden Türel, bugün eski Büyükşehir Belediye binasının yer aldığı, eski stadyum, Karaalioğlu Parkı'nın da içinde bulunduğu yaklaşık 110 bin metrekarelik alanın Kent Müzesi olarak planlandığını bildirdi. Türel, söz konusu müzenin 2018 yılı sonlarında açılmasının planlandığını vurguladı.



Kent Müzesi'nin sürekli ve geçici sergileriyle dinamik bir merkez haline getirileceğini kaydeden Türel, Kent Müzesi kompleksinin dünyanın bu alanda ilk müzesi olacağını söyledi.



Türel, "Farklı etnik, dini ve toplumsal gruplar arasında ortak yaşam kültürünü oluşturmaya dönük bir Kent Müzesi oluşturmak amacındayız. Kent Müzesi siyaset üstüdür. Antalya, sadece kendi vatandaşlarımız için değil, diğer ülke vatandaşlarını da entegre etmesi gereken bir şehir." diye konuştu.



Antalya Kent Müzesi'nde kentte yaşayan herkesin kendisinden bir parça bulacağını da belirten Türel, "Bu milli bir projedir. Türkiye olarak en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Yüzyıllardır bu birliktelik Türkiye üzerine oyun oynamak isteyenlere fırsat vermemiştir. Antalya da buna örnek olacaktır." dedi.



Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Kurt da Antalya Kent Müzesi çalışmalarına 2005 yılında başlandığını kaydetti. Kent Müzesi ile kentlilik bilincini geliştirmeyi, Antalya'nın tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerinin unutulmamasının amaçlandığını anlatan Kurt, Kent Müzesi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kent dinamiklerine, farklı görüşlere saygılı, şeffaf ve amatör ruhla çalışılması gerektiğini bildirdi.



Toplantı, Kent Müzesi alanı ve sergilerin içerik ve tasarımlarıyla ilgili sunumlarla sona erdi.