Antalya Domates Yüklü Kamyonete Arkadan Çarptı

Domates yüklü kamyonete arkadan çarptı



ANTALYA'da otomobilin park halindeki domates yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içi domates doldu.



Kaza, dün saat 23.30'da Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Güven, toptancı halinden domates yüklediği 07 Y 1480 plakalı kamyonetiyle Isparta yolu üzerinde harekete geçti. İddiaya göre kamyonetin yakıtının azaldığını fark eden Güven, yolun sağ tarafına park edip bir yakınından yakıt alıp bulunduğu yere getirmesini istedi.



OTOMOBİLİN İÇİ DOMATES DOLDU



Bu sırada 32 FL 046 plakalı otomobilin soyadı öğrenilemeyen sürücüsü Gökhan, henüz bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki Şükran Öztekin, Türkan Çetinkaya, Mehmet Gönülal ve sürücü Gökhan yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken hurdaya dönen otomobilin içi, kamyonetten saçılan domateslerle doldu.



ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ



Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyoneti tespit etmeye çalışırken otomobilin ön kısmına saplanan ve üzerinde plaka bulunan kamyonetin tamponunu buldu. Kısa süre sonra kaza yerine gelen kamyonet şoförü Ali Güven, yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre konuşamadı. Güven polise verdiği ifadede, "Yakıtım azalınca yolun kenarına park etmiştim. Yakınımdan yardım istedim o bana yakıt getirecekti. Bir anda arkamdan çarptılar panikle kaçıp ileride yakıtım tamamen bitince durdum" dedi.