Antalya'da Sahte Kimlikle Dolandırıcılık

Antalya'da sahte kimlikle kiraladığı araçları satarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Antalya ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren rent a car firmalarından kiraladığı araçları değerinin çok altında satan ve sahte kimlik kullanan M.B.'nin Şarampol Caddesi üzerinde bulunan bir otelde U.I. isminde sahte kimlikle kaldığını belirledi. Daha önceden de resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına karışmış olan ve çeşitli suçlardan 9 aranma kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahsı Dokuma Semtinde üzerinde 3 adet sahte sürücü belgesi ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ile yakaladı.



Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA