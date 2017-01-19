Antalya'da Belediye Çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sarısu-Tünektepe Teleferik Hattı'nın bittiğini, Batı Çevre yolu ikinci etabının da birkaç hafta içinde ulaşıma açılacağını söyledi.



AK Parti Konyaaltı Teşkilatı Danışma Meclisi toplantısında konuşan Türel, Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı ilçesindeki projelerini anlattı.



Antalya'ya büyük bir zenginlik sağlayacak, katma değer katacak projelerinin önemli bir bölümünün Konyaaltı'n da olduğunu belirten Türel, şunları kaydetti:



"Bir de çıkmış diyorlar ki 'Menderes Türel oy almadığı yerlere hizmet etmedi.' Çocuklar güler, önce bir Konyaaltına bakın. Konyaaltında gerçekleştireceğimiz Boğa çayı projesi sadece Konyaaltı'nın değil, Antalya'nın çehresini değiştirecek. Diyorlar ki 'Boğaçay projesinin ne faydası var.' Bu proje ile 10 bin kişi iş sahibi olacak. Oradan 10 bin kişi ekmek yiyecek. Görev dönemimizin sonuna kadar ilk etabını bitirmek için gayretle çalışıyoruz. Toplamında 1 katrilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu, 1 katrilyonluk yatırımın Antalyalı esnafın, Antalyalı tüccarın, Antalyalı iş adamlarının, gece kondu Mahallesindeki marketin kasasına girecek. Orada iş sahibi olanlar orada alışveriş edecekler. Hala aynı kafayla Antalya'ya ne faydası var diye soruyorlar. Yazıktır."



Tünektepe projesi kapsamındaki Sarısu-Tünektepe Teleferik Hattının bittiğini, yakında açılışını gerçekleştireceklerini müjdeleyen Türel, Tünektepe projesinin, Antalya'nın yeni sembolü haline gelebilecek muhteşem bir proje olduğunu ifade etti.



Boğaçayı'ndan, Konyaaltı sahil projesine, Tünektepe'den hobievlerine kadar Konyaaltı'na çok önemli hizmetler kazandıracaklarını anlatan Türel, "Batı Çevreyolu'nun ikinci etabı da bitti. Yağmurlar olmasaydı Korkuteli Kavşağına kadar açılacak. Biz olmasaydık o da bitmeyecekti. Çünkü 5 sene CHP'li Büyükşehir döneminde kamulaştırılsın, kamulaştırılmasın kavgasıyla kendi iki partili belediye başkanı birbiriyle kavga etmekten o yol kaldı. Yazık olmadı mı?" diye konuştu.



Konyaaltı Sahil Projesi'ne de değinen söz konusu projeyi meslek odalarıyla birlikte hazırladıklarını vurguladı.



Projenin yarışmayla belirlendiğini ve kamuyla tartışıldığını kaydeden Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk ihalesini naklen yayın yapacağız dediğimizde, hepsi döküldü geldi. Dediler ki 'Konyaaltı sahili halka kapatılamaz.' Neymiş efendim özel sektör marifetiyle Konyaaltı sahili işletilemezmiş. 15 yıl CHP'li belediye Konyaaltı'nı özel bir firmaya işlettirmedi mi? Aynısı, hiçbir fark yok. Onlar yapınca kaza, biz yapınca ceza. Dedim ki eğer bizim yaptığımız model Konyaaltı'nı sahile kapatmaksa bunun dik alasını 15 sene boyunca siz yaptınız. Biz aksine halka daha kaliteli hizmet verecek bir imkanı oluşturmaya çalışıyoruz."