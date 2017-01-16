Antakya'da "15 Temmuz" Sergisi Açıldı

Antakya'da Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz" temalı el sanatları sergisi açıldı.



Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışı, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından şiir dinletisi ve türküler eşliğinde devam etti. Halk Eğitim Merkezinin işaret dili kursu öğrencilerinin polis ve asker kıyafeti giyerek hazırladığı bölümde kursiyerler 15 Temmuz ile ilgili şarkıları işaret diliyle davetlilere anlattı. Yapılan etkinlik serginin gezilmesi ile devam etti. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı sergiyi gezerken davetliler hüzünlü anlar yaşadı.



Sergide konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha anmak istediklerini belirterek, "Bütün Halk Eğitim camiasına, müdürüne, müdür yardımcısına gerçekten emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burada sayın kaymakamımız bize ev sahipliği yapıyor. Belediye başkanımız ve teşkilatımızdan, halkımızdan gerçekten 15 Temmuz'u bir kez daha anmak ve o günü bütün objeleri ile Halk Eğitim, oradaki kursiyer, hocaların her birinin bir emeği, sanatı söz konusu. Her hocamız o günü, o gündeki temada geçen bir konuyu farklı bir şekilde işlemiş. Bize o günü en iyi bir şekilde anlatmaya çalışmış. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerçekten biz şimdi burada gezip gidiyoruz, sayın kaymakamım gezip gidiyoruz ama burada görüyoruz ki yaklaşık 2 aydır, 3 aydır bir çalışma var. Bir emek var. Ben bu manada başta 15 Temmuz şehitlerimizi anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Gerçekten o günü bize anlattıkları için, o günü bize resmettikleri için, hatırlattıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise, "Sayın Valime, Sayın Kaymakamıma, emeği geçen bütün hocalarıma Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Şu anda 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini bir kez daha idrak etmiş bulunduk" diye konuştu. - HATAY