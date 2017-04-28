Anne ve Babası Uyuşturucudan Fenalaşan Çocuklar Anneanesine Verildi

Eskişehir'de, ebeveynleri rahatsızlanınca yardım istedikleri polisler tarafından sakinleştirilen 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yürüttüğü inceleme sonrası anneannelerine verildi.

AİLE TAKİBE ALINMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, babaları L.U. ve anneleri K.Y'nin rahatsızlanması üzerine endişelenerek polis ekibinden yardım isteyen çocuklar ile ilgili çiftin durumunun anlaşılması için eve giden uzmanların, en iyi hizmet modelini belirlemek için aileyi takibe aldığı bildirildi.

ANNA BABA UYŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Yapılan takip sonucunda bazı bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Nisan'da ilk önce olayın gerçekleştiği metruk eve yeniden gidilmiş, evde çocuklar ve anne babaya rastlanamamıştır. K.Y'nin MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresine gidilmiştir. Bu adresin K.Y'nin anne-babasının ve kardeşlerinin ikametgahı olduğu anlaşılmıştır. K.Y'nin bahçede bir koltuğun üstünde uyuşturucu madde etkisinde, iletişime kapalı bir şekilde olduğu, çocukların anneanne ve dayılarının yanında güvende olduğu görülmüştür. Anneanne M.K, dayıları Ş.Y. ve E.Y. ile yapılan görüşmede, anne ve babanın madde bağımlısı olduğu, zaman zaman İstanbul'da zaman zaman Eskişehir'de kaldıkları bilgisi alınmıştır. Çocukların kurum bakımına alınması durumu, aile ile görüşülmüştür. Kendilerine durumu değerlendirmek için zaman tanınmasını istemiştir. Çocuklarla yapılan görüşmede çocukların anne-baba yanında kalmak istemedikleri, anneanne yanında kalmaktan mutlu oldukları, ev koşullarının uygun olduğu gözlemlenmiştir."

ÇOCUKLAR POLİSTEN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Eskişehir'de 25 Nisan'da, Zafer Mahallesi Bardakçı Sokak'taki tek katlı evde yaşayan L.U. ile boşandığı halde birlikte yaşadığı K.Y. fenalaşınca çiftin 8 ve 5 yaşlarındaki kızları yakında bulunan polis ekibinden yardım istemişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifte müdahale etmişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün uzman ekibi, aileye ilişkin inceleme başlatmıştı.