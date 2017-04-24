Anne ve Babası İşitme Engelli Genç İşitemeyenler'in Kulağı Oluyor

Anne ve babası işitme engelli genç işitemeyenler'in kulağı oluyor

Konya'da yaşayan ve anne ve babası işitme engelli olan üniversite öğrencisi genç öğrendiği işaret dili ile diğer işitme engellilere de yardımcı oluyor



KONYA - Konya'da yaşayan ve anne ve babası işitme engelli olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, öğrendiği işaret dili ile diğer işitme engellilere de yardımcı oluyor.

Konya'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şahin Karabulut, anne ve babasının işitme engelli olması nedeniyle işaret dili öğrenerek hem ailesiyle daha rahat iletişim kuruyor hem de diğer işitme engellilere de yardımcı oluyor. Karabulut ayrıca, işaret dili ile şarkılar söyleyip klipler çekerek, işitme engelliler içinde farkındalık oluşturuyor.

Öğrenciliğinin dışında işitme engelliler derneğine gidip işitme engelli insanlarla işaret dili ile konuşan Şahin Karabulut, anne ve babasının sonradan işitme engelli olduğunu belirtti. Babasının 6 yaşında geçirdiği havaleden dolayı işitme engelli olduğunu, annesinin ise daha küçük yaşlarda işitme engelli olduğunu söyleyen Karabulut, "Büyüklerimizden dinlediğimize göre babam konuşabiliyormuş önceden fakat işitme engelli olduğunda konuşmayı da unutuyor. İşaret dilini çocukluktan beri kullandığımdan beri seviyorum ayrı bir dil olarak kullanmıyorum. Ne zaman konuşsam aklımdan işaret dili olarak da geçiyor. Mecburuz bu dili kullanmaya çünkü ailemizle konuşuyoruz, işitme engelli arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sürekli onlarla içli dışlı olduğumuz için bizim için bir farklı bir şey olmuyor" dedi.

"Okulda öğretmen velinizi çağırıyor, fakat gittiğiniz zaman hoca söylüyor biz çeviriyoruz"

Küçüklüğünden beri bu durumu yaşadığını dile getiren Karabulut, "Küçüksünüz zile basıyorsunuz aile duymuyor kapıyı siz açmak zorunda kalıyorsunuz. Aileniz hastalanıyor siz götürüyorsunuz. Siz onun velisi oluyorsunuz, aileniz sizin velisi olamıyor. Okulda öğretmen velinizi çağırıyor fakat gittiği zaman hoca söylüyor biz çeviriyoruz. Çok kötü bir durum aslında, üzücü bir durum ama bir yerde de dünyanın en güzel şeyi diyebilirim. Hiçbir zaman pişman olmadım. Tam tersine onur verici, sevindirici bir şey. Allah bize bu şekilde vadetti. Ben kendimi bu şekilde özel olarak görüyorum" diye konuştu.

"Son zamanlarda işaret dili yayıldı artık bir merak gözüyle bakılıyor"

Dışarıda ailesiyle gezdiği zaman işaret dili kullandığını ve bu durumun eskiden diğer insanların bakış açısının rahatsız edici olduğunu anlatan Karabalut, son zamanlarda işaret dilinin yayıldığını ve artık merak gözüyle bakıldığını dile getirerek, "Gelip konuşmak istiyorlar çok seviniyoruz. Biz bunları sosyal medya ve haber bültenleriyle daha da aştığımızı düşünüyorum. Devletimiz buna el atmaya başladı. İnşallah gelecek zamanlarda da çok iyi yere varacağını da düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İşaret diliyle şarkı yapmaya başladım"

İşaret dilini öğrendikten sonra diğer işitme engelliler içinde farkındalık oluşturmak için şarkılar yapmaya başladığını aktaran Şahin Karabulut, "İnternette gördüm işaret diliyle şarkı yapıyorlardı. Ben de yapma isteği duydum. Yaptıktan sonra iyi yorumlar aldım, işaret dilini öğrenmeye yönelik. Herkesin öğrenmek istediğini gördüm. Güzel yorumlar gördükçe yapmaya devam ettim. Yanıma arkadaşlar aldım. İşaret dilini bilmese de öğretmeye çalışıyoruz. Bunlarla yolumuza devam etmeye çalıştık. Aslı arkadaşım ile sürekli şarkılar yapmaya çalıştık. Çok beğenildik. Çok fazla işaret dili öğrenmek isteyen arkadaşlarımız oldu nereden öğreneceğini bilmeyen veya öğrenip de teşekkür eden. Bu bizleri daha mutlu etti. İşitme engellerine yöneltmeye çalıştık. Sadece işaret dili değil işitme engellilerin sorunları problemleri onlara nasıl yardımcı olacağımız hakkında yardımcı olduk. Çünkü şarkı sadece bir altyapıdır. Eğlencesine yapıyoruz biz bu şarkıyı. Farkındalık amaçlı yapıyoruz. Fakat amacımız işaret dili. Geçmişi geleceği işitme engelliler olması gerekiyor. Kendimi adadım sadece işitme engellilerine, işaret diline. Şuanda kendimi asla iyi olarak görmüyorum. Öğrenme aşamasındayım, çıkacak çok yolumuz var. Bu dil düz sade dil değil öğrenilmesi gereken araştırılması gereken çok içerikli bir dil" dedi.

"İşitme engellilere, engelli gözüyle bakılmasını istemiyorum"

Şahin Karabulut, işitme engellilere, engelli gözüyle bakılmasını istemediğini de söyleyerek, "Çünkü bu bir engel değil sadece duyma sorunu. Duymayınca konuşamıyorsunuz fakat ellerimiz var. Ellerimizle konuşuyorsunuz. Buna engel gözüyle bakılmasını istemiyorum. Türkiye'de 3-4 milyona yakın işitme engelli var. Sokakta yürüyorsunuz onun işitme engeli olduğunu anlayamıyorsunuz. Bir görme engelli belli ediyor kendini diğer engellilerde belli ediyor fakat işitme engelli belli etmiyor. Onunla diyaloğa geçmediğiniz sürece onun işitme engelli olduğunu anlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.