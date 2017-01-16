Anne Köpeğe ve Yavrularına Belediye Sahip Çıktı

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yeni doğum yapan anne köpeği ve yavrularını koruma altına aldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrası, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakan belediye ekipleri, yeni doğum yapan anne köpeği ve yavrularına da sahip çıktı.



Sanayi sitesinde bir dükkanda bulunan anne köpek ve yavruları, dükkan sahibinin belediyenin çağrı merkezini arayarak durumu haber vermesi üzerine, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.



Anne köpek ve dört yavrusu, Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilerek, burada korumaya alındı.