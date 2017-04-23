Ankara-İstanbul Narkotimlerinin Ortak Çalışmasıyla Zehir Tacirlerine Darbe Vuruldu

Ankara ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda, bir kamyonette narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada, kanepe kenar kısımlarında 16 adet metal kutuya zulalanmış şekilde toplamda 212 kilo 830 gram esrar maddesi ile 4 kilo 940 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi getireceği değerlendirilen bir kamyonet ile ilgili ekipler tarafından çalışma başlatılarak, söz konusu aracın Akyurt ilçesi Dr. Ömer Besim Caddesi'nde görevli ekiplerce tespit edilerek durdurulduğu bildirildi.



Araçta yapılan kontrolde ev eşyası yüklü olduğu belirtilerek, detaylı arama yapabilmek amacıyla aracın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildiği kaydedildi. Kamyonette narkotik dedektör köpeği marifetiyle yapılan aramada, kanepe kenar kısımlarında 16 adet metal kutuya zulalanmış şekilde toplamda 212 kilo 830 gram esrar maddesi ile 4 kilo 940 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheli şahıs R.B. hakkında, "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama" suçundan işlem yapıldığı ve 22 Nisan 2017 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ifade edildi. - ANKARA