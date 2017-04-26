Ankara'da Orta Asya rüzgarı esti

Türk dünyası kadın bestekarlar konseri Ankara'da gerçekleştirildi



ANKARA - Azerbaycan'dan Türkmenistan'a, Özbekistan'dan Kırgızistan'a Türk Dünyasının farklı ezgilerini eşsiz yorumlarıyla icra eden sekiz Türk kadın bestekar sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Başkent Üniversitesi iş birliği ile Türk dili konuşan halklar arasında kültür ve sanat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Kadın Bestecileri Özel Konseri'nde yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan ve Tataristanlı kadın bestekarlar eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Cermodern'de gerçekleştirilen konsere; TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve çok sayıda davetli katılırken konserin Türkiye için çok anlamlı olduğunun altını çizen Nezaket Atasoy, "Bu konser aynı zamanda Türkiye ile bu ülkeler arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirecektir" dedi.

"Maddi ve manevi olarak bütün bestekarlarımızın yanındayız"

Konserde yer alan bütün bestekarlara ve TÜRKSOY'ya teşekkürlerini ileten Atasoy, "SANKON olarak dünyada ve Türkiye de ün yapmış, güzel eserleri hayata geçirmiş bestekarlarımıza bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Maddi ve manevi olarak bütün bestekarlarımızın yanındayız. TÜRKSOY'la iş birlikteliğimiz bundan sonraki süreçte de yine bu tür kültürel faaliyetler çerçevesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gecede kadın sanatçıların büyüleyici seslerinin yanı sıra giydikleri geleneksel kıyafetler de davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

(SLCK-BT-