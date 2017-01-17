Ankara'da Doğalgaz Patlaması

Ankara’da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Ankara'da Doğalgaz Patlaması

Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü lojmanında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Doğalgaz, İtfaiye, Patlama, Çankaya, Ankara
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads