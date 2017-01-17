Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü lojmanında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - ANKARA
Ankara'da Doğalgaz Patlaması
Ankara’da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Ankara'da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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