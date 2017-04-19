Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden Kınama

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, Büyükşehir Belediyesine dün gece gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.



Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya ve MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, "Dün saat 23.50 sıralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, faili meçhul kişi veya kişilerce kurşunlanmıştır. Binanın ön cephesine 3 kurşun isabet etmiş, lakin Belediye çalışanlarımız ve insanımız isabet almamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Belediye Meclisi'ni oluşturan AK Parti, CHP ve MHP Meclis üyeleri olarak söz konusu başkent Ankaramız ve Ankaralılarımıza saldırı olunca yek vücut olarak her türlü terör ve teröristi sağına soluna bakmaksızın hep birlikte lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.