Anda Kalma, Spontanite Atölyesi

Yetişemediğimiz dev talep! Müthiş eğitmen! Şahane atölye!



"Birden kalakaldım" sözünü bir kenara bırakacağınız, "ya adam tam hazır cevap" dediğiniz adamın bunu nasıl yaptığını deneyimleceğiniz, "ah bak orada şu cevabı yapıştıracaktım" dediğiniz cevabın "o an" nasıl aklınıza geleceğini göreceğiniz müthiş bir atölye! Hem de hayranı olduğumuz eğitmenimiz Sena Taşkapılıoğlu ile...



Peki sadece bu kadar mı?



Doğaçlamanın, yaratıcılığı arttırmak ve problem çözmek için etkili bir yol olduğu nörobilim tarafından kanıtlandı.



Mesleğiniz ne olursa olsun bu eğitimde öğreneceğiniz doğaçlama teknikleriyle işteki performansınızı arttıracak, beklenmedik olaylara karşı plansız hareket ederken doğru karar verme kabiliyetinizi geliştirecek ve karşılaşacağınız herhangi beklenmedik bir durum karşısında rahat kalabilmeyi öğreneceksiniz. Çağın hastalığı olarak nitelendirilen "dağınık beyin sendromu"na karşı emin bir adım atacak ve anda kalmanın, odağınızı yitirmemenin ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksiniz.



Atölyeye; en tecrübeli eğitmenlerimizden, oyuncu, Fiziksel Komedi ve Tiyatro Okulu kurucularından, doğaçlama üzerine performans ve eğitim bazında uzun yıllardır çalışan, öğrencilerinin (ve bizlerin) hayranı olduğu Sena Taşkapılıoğlu önderlik ediyor.



Daha önce hiç bu kadar önemli ve temel bir şeyi öğrenirken bu kadar eğlenmediniz!



Bahsettiğimiz her şeyi çeşit çeşit oyunlar oynayarak, egzersiz ve uygulamalar yaparak geliştireceğiz.



İki buçuk saat boyunca şu becerilerimizi geliştirmek üzerine çalışacağız:







İnisiyatif alma





Dinleme





Seçenekleri görme





Konsantrasyon





Çözüm üretme





Hızlı karar alıp uygulama





Hata yapma kaygısından kurtulma





Empati





Çevresel ve içsel farkındalık





Yaratıcı düşünme





Çağrışım





Odaklanma





Özgüven





Hayal gücü







Ne zaman?



19 Nisan Çarşamba, 19: 45-22: 00





Kimler gelmeli?



Beklenmedik durumlar karşısında daha kararlı hareket etmek isteyenler



Doğaçlama hayat becerisini geliştirmek isteyenler



Anlık kararını daha doğru almak isteyenler



Yaratıcı tarafları için yeni bir perspektif arayışında olanlar



Ücret: 150 TL +KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...



Daha ne olsun?



Kontenjan: 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 45: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Anda Kalma, Spontanite Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır