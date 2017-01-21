Anayasa Değişikliği Protestosuna Polis Müdahale Etti

Başkent'te Anayasa değişikliğini protesto etmek isteyen Eğitim-Sen üyesi bir gruba polis müdahale etti. Grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.



Başkent'te Anayasa değişikliğini tepki göstermek amacıyla ellerinde "Başkanlık Anayasasına hayır" yazılı dövizler taşıyan Eğitim-Sen üyesi gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yürümek isteyen grup, polis ekipleri tarafından Ankara Valiliği'nin yasaklama kararına dayanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Çevik kuvvet polislerinin müdahalesi sonucu grup üyeleri, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan sendika binalarına girdi. - ANKARA