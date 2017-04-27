Anahtarlıktaki Metal Parça Parmağına Girdi

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 51 yaşındaki Şengül Gökbayrak'ın parmağına metal anahtar halkasının açılan ucu saplandı. Gökbayrak'ın parmağına saplanan halkayı itfaiye çıkardı.



Olay akşam saatlerinde, Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi Erdem Apartmanı'nda meydana geldi. Şengül Gökbayrak mutfağın balkona açılan kapısını kapatırken sol elinin serçe parmağına anahtarın asılı bulunduğu metal halkanın ucu saplandı. Parmağının bir ucundan girip diğer tarafından çıkan halka nedeniiyle Şengül Gökbayrak acı içerisinde kıvranırken yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Bir itfaiyeci Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan metal halkayı çıkarırken, sağlık ekibi de tıbbi müdahalede bulundu. Gökbayrak daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Kocaeli