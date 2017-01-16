Anadolu'nun Yıldızları Nazilli'den Geçti

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Nazilli Spor Salonunda tamamlandı.



Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları 13 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Nazilli Spor Salonunda 143 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılabildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları erkekler ve bayanlar kategorisine Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Kütahya, Bilecik, Muğla, Eskişehir, İzmir, Denizli ve Uşak illerinden sporcular katıldı.



Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları bayanlar kategorisinde sporcular 29 kg, 33 kg, 37 kg, 41 kg, 44 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg, 59 kg ve +59 kg. sıkletlerinde mücadele ettiler. Erkekler ise 33 kg, 37 kg, 41 kg, 45 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 65 kg ve +65 kg. sıkletlerinde mücadele ettiler.



Aydın Erkek Takımı Çeyrek Finalde



Üç günde tamamlanan müsabakalar neticesinde bayanlar kategorisinde 1'inci İzmir, 2'nci Manisa, 3'üncü Eskişehir, 4'üncü Muğla, 5'inci Bilecik ve 6'ncı Denizli gruptan çıkarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.



Erkekler kategorisinde ise 1'inci İzmir, 2'nci Manisa, 3'üncü Bilecik, 4'üncü Eskişehir, 5'inci Denizli ve 6'ncı Aydın ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarından çıkarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.



Ödülleri Nazilli Kaymakamı Sn.İbrahim Küçük Verdi



Müsabakalar neticesinde derece elde etmeye hak kazanan sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan madalyalar ve katılım belgelerini, Nazilli Kaymakamı Sn.İbrahim Küçük, Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Taekwondo Federasyonu Başkanlığı Temsilcileri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.



Nazilli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarından çıkmayı başaran takımlar 17 - 19 Şubat 2017 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında illerini temsil etme hakkı kazandı. - AYDIN