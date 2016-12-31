Anadolu Gençlik Derneği'nden Mehteranlı Yılbaşı Protestosu

ANADOLU Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri, yılbaşı kutlamalarını Sındırgı Yağcıbedir Mehteranı'nın gösterisi eşliğinde protesto etti.



Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi, bugün saat 16.00'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak yılbaşı kutlamalarını kınadı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı protestoda grup, 'Müslüman özüne dön, Noel bir Hıristiyan adetidir' yazılı, üzerinde Noel Baba'yı şeytan gibi gösteren pankartlar taşıdı. Mehteran gösterisinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ersin Güçlü, ""Arakan'da, Bangladeş'te, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar, çatışmalarda, terör olaylarında yaşamlarını yitiriyor. 20 Temmuz 2015'te Suruç patlamasıyla şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Çocuklar yetim, eşler dul, anne babaların gözü yaşlı. Hepimizin canı yanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda askerlerimizle ilgili acı haberleri duymak canımızı yakıyor. Dünyadaki bu tablodan rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri pek çok ülkede insanları farkı şekillerde uyutup, uyuşturarak, gerçekleri örtbas ediyor. Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.



Ersin Gütçlü, Milli Piyango'yu de kitleleri kumarla buluşturmakla suçladı.



Güçlü'nün, Balıkesirlileri Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak Mekke'nin Fethi etkinliğine davet etmesinin ardından grup olaysız dağıldı.



- Balıkesir