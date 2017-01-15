Anadolu Derbisinin Galibi Kırşehirspor

'Anadolu derbisi' olarak gösterilen Kırşehirspor-Kırıkkalespor maçının galibi 2-0'lık skorla Kırşehirspor oldu.



Bölgesel Amatör Lig 6. Grup müsabakasında evinde Kırıkkalespor'u ağırlayan Kırşehirspor üstün oynadığı maçı 2-0'lık skorla kazandı.



26 ve 60. dakikalarda Rıza Kont maçın gollerini atarken, Ahi Stadyumu'nda oynanan maçı kalabalık bir taraftar grubu izledi. - KIRŞEHİR